Серед зими несподівано прокинулися львівські бабаки: що чекати від погоди

У Львові через несподівану відлигу 1 січня прокинулися бабаки-синоптики Марічка та Мишко. Ігор Антахович, директор дитячого еколого-натуралістичного центру, де живуть бабаки, розповів, що за 13 років спостережень звірята вперше прокинулися настільки рано, але це ще не остаточне пробудження. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

У сплячку Марічка та Мишко впали досить пізно — 1 грудня, хоча зазвичай засинають у жовтні. Така поведінка бабаків може означати короткий морозний період і ранню весну.

За словами директора центру, співробітники, які доглядають за бабаками, 1 січня виявили, що гризуни відсунули складену біля входу в будиночок тирсу і активно копошилися у своєму житлі. На бабаків, безумовно, вплинув аномально теплий січень. Цього року день 1 січня був найтеплішим у Львові за останні 77 років.

Раннє пробудження звірям не зашкодить, оскільки до зими вони набрали достатньо жиру. Екологи сподіваються, що бабаки-синоптики знову заснуть і пробудуть у сплячці хоча б до середини лютого. Минулого року на Львівщині стояли морози, а тому на Стрітення звірята ще не прокинулися і погоду не пророкували.

Нагадаємо, після популярного фільму «День бабака» в Україні теж з'явилася традиція залучати бабаків до прогнозів погоди. Крім львівських гризунів, займається погодними передбаченнями бабак Тимко у Харкові .

Фото Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр/Facebook

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