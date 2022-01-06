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Погода

Українців попередили про погіршення погоди: у яких областях очікується сильний дощ та мокрий сніг

11:36 6 січня 2022
Мокрий сніг

В Україні перед Різдвом зіпсувалася погода — у низці західних регіонів у четвер, 6 січня, оголосили «жовтий» рівень небезпеки.

Як повідомляють у ДСНС, вдень у Закарпатській області — сильні дощі з переходом у мокрий сніг, а у Карпатах — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь.

Дані Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень становитиме до +5 градусів. У південних районах — значно тепліше: до +10+11 градусів, у Криму — до +13 градусів. Опади прогнозуються у західних, центральних та східних регіонах. Подекуди — з мокрим снігом.

Погода на 6 січня

6−7 січня на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз Укргідрометцентру

Раніше повідомлялося, що 7 січня в Україні похолодає, переважатиме погода без опадів, можливі сонячні прояснення. При цьому морози поки що будуть помірними.

Ексклюзивний матеріал «Дощі, сильний вітер та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на Різдво» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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