Дощі, сильний вітер та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз погоди на Різдво

Синоптики пообіцяли українцям дощ, сильний вітер та майже «спеку» найближчими днями. У Києві вже температура досягла рекордних позначок. Яку ж погоду для нас готує перший місяць 2022 року? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня раніше повідомила «ФАКТАМ»: «4−5 січня температура підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня знову опуститься до 4−9 градусів морозу».

— З 10−11 січня у західних та північних областях можливі невеликі опади, на решті території України опадів не очікується. 12−13 січня атмосферні фронти можуть принести помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, — каже Наталя Голеня. — Температура в період з 10 по 13 січня вдень та вночі коливатиметься від мінус 3 до плюс 3 градусів.

У середу, 5 січня, дощі очікуються на заході, півночі, сході, а також місцями у центрі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. У східних та місцями північних областях удень — плюс 4−6, у Криму повітря прогріється до 12 градусів тепла.

У четвер, 6 січня, дощ з мокрим снігом очікуються місцями на заході, півночі, сході та в центрі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі місцями похолодає до мінус 1, а у Криму весняна погода — до 13 градусів тепла.

У п'ятницю, 7 січня, в Україні буде суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На заході, місцями на півночі, сході та в центрі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 2, у Криму похолодає до плюс 7 градусів.

У суботу, 8 січня, без опадів, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У північних та східних регіонах місцями стовпчики термометрів опустяться до мінус 3, найтепліше буде, як і раніше, у Криму — до плюс 6 градусів.

У неділю, 9 січня, сніг з дощем можливий на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на півночі та місцями на сході — мінус 3, а от у Криму повітря прогріється до 8 градусів тепла.

Як повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук Віра Балабух: «Існує висока ймовірність того, що вже у лютому буде весняна погода. Це пов`язано з тим, що у зимові періоди стало не тільки тепліше, а ще й знизилася швидкість вітру та вологість повітря».

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