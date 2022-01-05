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Погода

Останні дні «зимової весни»: синоптики розповіли, коли в Україну нагрянуть морози

7:51 5 січня 2022
Прогноз погоди

Відповідно до прогнозів синоптиків, середа, 5 січня, прийде в Україну з «весняними» дощами, а на сході та північному сході — ще й з мокрим снігом. Лише у південній частині країни буде без істотних опадів. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Температура повітря складе:

на заході країни +5+8 вдень, а вночі +3+5 градусів;
у північних областях вдень +5+8 градусів, уночі +1+4;
у центральних областях вдень +6+8 градусів, вночі +2+4;
у східних областях удень +4+7 градусів, а вночі від -5 до +1;
на півдні країни +7+12 градусів вдень, уночі +2+6.

При цьому вітер переважно південно-західний, 7−12 м/с, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі подекуди пориви 15−20 м/сек.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку затих. Вдень і ввечері він йтиме знову з більшою силою.

Водночас уже завтра, 6 січня, дощі припиняться, і на територію країни впливатиме антициклон. Зокрема, на Святвечір та на Різдво повернуться морози, хоч і невеликі. Опади припиняться, можливі сонячні прояснення. Про це у бліцінтерв'ю «Обозревателю» розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Почнеться зниження температури. Спочатку із західних областей, а 7 січня пошириться практично по всій території України. Стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок. Відповідно, буде морозніше. 7−8 січня переважатиме погода без опадів, можливі сонячні прояснення. При цьому морози поки що будуть помірними. Наприклад, у Києві вночі буде максимум до -5 градусів, вдень до 0 градусів.

Як писали «ФАКТИ», територію України вже залишає «пірнаючий циклон», проте зміни погоди не будуть надто швидкими.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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