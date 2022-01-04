Дощ, сильний вітер та майже «спека»: синопткиня пообіцяла киянам «найтепліший день»

Перед похолоданням, яке очікується на Різдво Христове, в Україні у середу, 5 січня, буде тепло — денна температура +5+12 градусів, прохолодніше буде лише у східних областях та на Сумщині — до +1+5 градусів.

Такий прогноз погоди дає синопткиня Наталія Діденко, яка попереджає про сильний вітер 7−12 м/с, часом з поривами до штормових 15−20 м/с. Через вітер, за відчуттям, буде холодніше, ніж насправді.

Фото Наталії Діденко

Опади 5 січня очікуються вночі та вранці у західних, північних та центральних областях. Вдень дощова маса зрушить у східному напрямку — на сході можливий і мокрий сніг. Вдень ймовірні опади на заході країни.

У центральній, північній частинах та на півдні України протягом дня середи — без істотних опадів. Надвечір західна волога маса наблизиться до північних областей.

У Києві найближчої ночі та вранці у середу очікується дощ, вдень 5 січня — без опадів, увечері можливий дощ.

«5 січня у столиці буде найтепліший день — до +6+9 градусів. Похолодання, хоч і невелике, передбачається якраз на Різдво, 7 січня», — додала Наталія Діденко.

До речі, у Києві 3 січня було встановлено перший температурний рекорд 2022 — вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище за рекордне значення температури для цього дня 1899 року.

Фото з Pixabay

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter