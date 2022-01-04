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Погода

На зміну «плюсам» із дощем прийдуть «мінуси» із сонцем: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні

7:52 4 січня 2022
На зміну «плюсам» із дощем прийдуть «мінуси» із сонцем: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні

Територію України вже покидає «пірнаючий» циклон, проте зміни погоди не будуть надто швидкими. Про це свідчать нові прогнози синоптиків Українського Гідрометцентру.

У вівторок, 4 січня, на заході і сході дощитиме, а температура повітря коливатиметься від -2 градусів вночі до +6 градусів вдень. В Києві також буде похмуро, температура вдень складе 5−7 градусів вище нуля.

У західній і східній частині країни прогнозується сильний вітер — 15−20 м/с, а в Карпатах 25−28 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

В середу, 5 січня, почнеться похолодання — на сході стовпчики термометрів впадуть до -3 градусів, там також можливий сніг.

Напередодні Різдва, 6 січня, сніг йтиме вже на заході країни, а в Києві нічна температура повітря знизиться до 0 градусів.

Нагадаємо, згідно прогнозів синоптиків, середньомісячна температура повітря у січні передбачається близько 1−5 градусів морозу, у Криму — до 0−1 градуса тепла, що близько до норми.

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