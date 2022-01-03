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Погода

В Україну йде тепло до +11: як зміниться погода напередодні Різдва

14:49 3 січня 2022
В Україну йде тепло до +11: як зміниться погода напередодні Різдва

Після складної погоди, яку в Україні зумовив циклон, «що пірнає», у вівторок, 4 січня у більшості областей країни буде тепло — температура вдень коливатиметься у межах +2+6 градусів.

«У західній та південній частинах буде тепліше — до +4+8, у Криму — до +11 градусів. Прохолодними традиційно залишаться північ і північний схід — від 2 морозу до 2 тепла», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко та попереджає про південно-західний поривчастий, часом до штормового, вітер до 15−20 метрів за секунду.

Фото Наталії Діденки

За її прогнозами, найближчої ночі очікується дощ із мокрим снігом. Вдень 4 січня дощ пройде і у західних областях (у Карпатах — із мокрим снігом), в окремих районах півночі країни. Загалом істотні опади не очікуються.

Проте пізно ввечері 4 січня та вночі 5 січня дощі пройдуть у західних, північних та центральних областях України.

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У Києві 4 січня домінуватиме волога повітряна маса, проте істотніші опади можливі ввечері. Вітер південно-західний, поривчастий, іноді сильний. Температура повітря вночі +1+3 градуси, вдень у вівторок — до +4+6 градусів.

«Зниження температури повітря в Україні очікується 7 січня, на Різдво», — додала Наталія Діденко.

Раніше синоптики попереджали, що після потепління в Україні температура 6−7 січня може опуститись до 4−9 градусів морозу.

Фото з Pixabay

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