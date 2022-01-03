Штормове попередження для Києва, затримки рейсів у Харкові, ожеледь у Полтаві: українців накрив циклон, «що пірнає»

У понеділок, 3 листопада, мешканці України почали відчувати на собі дію циклону, що «пірнає», — так його називають через особливості траєкторії.

У ДСНС попередили, що протягом усього дня у Києві очікується негода, на дорогах ожеледиця, дощ, пориви вітру сягатимуть 20−25 м/c. Це перший рівень небезпеки.

Прогноз Укргідрометцентру

Громадянам рекомендують щільно закрити всі вікна в будинках і квартирах, на вулицях триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, а за сильних поривів вітру ховатися у найближчому приміщенні.

У вівторок, 4 січня, у столиці дощі не передбачаються.

Прогноз Укргідрометцентру

Потенційно небезпечні погодні умови 3 січня — по всій Україні.

Дані Укргідрометцентру

Як повідомляє «Депо», вночі у Харкові був снігопад, який супроводжувався великим перепадом температури. Не виключено, що погодні умови спричинили затримки деяких авіарейсів. Зокрема, на кілька годин було відкладено виліт рейсу сполученням Харків — Шарм-ель-Шейх.

У поліції попросили автомобілістів за можливості користуватися громадським транспортом — погодні умови у місті складні, а також бути дуже уважними на дорогах. Особливо біля пішохідних переходів.

Через снігопади виникли збої у русі транспорту на Полтавщині. Як повідомляє «Суспільне», через снігопад, який змінився крижаним дощем, вранці скасовували рейси у напрямку Миргороду, також не виїхали автобуси з Решетилівки та Лубен до Полтави. Наразі сполучення відновили.

У надзвичайній службі попереджали про ожеледицю у північних, центральних та східних областях, а також про хуртовини у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Тим часом у високогірних районах оголосили значну сніголавинну небезпеку через відлигу.

2−3 січня — на високогір'ї Закарпатської області, у середньогір'ї Львівської області;

2−4 січня — у горах Івано-Франківської області.

Помірна сніголавинна небезпека утримається 2−4 січня — у горах Чернівецької області.

«Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів у високогір'я!» — попереджають в Укргідрометцентрі .

Раніше синоптики попереджали, що 4−5 січня температура підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня опуститься до 4−9 градусів морозу.

Фото зі сторінки Укравтодору у соціальних мережах

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