Штормове попередження для Києва, затримки рейсів у Харкові, ожеледь у Полтаві: українців накрив циклон, «що пірнає»
У понеділок, 3 листопада, мешканці України почали відчувати на собі дію циклону, що «пірнає», — так його називають через особливості траєкторії.
У ДСНС попередили, що протягом усього дня у Києві очікується негода, на дорогах ожеледиця, дощ, пориви вітру сягатимуть 20−25 м/c. Це перший рівень небезпеки.
Громадянам рекомендують щільно закрити всі вікна в будинках і квартирах, на вулицях триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, а за сильних поривів вітру ховатися у найближчому приміщенні.
У вівторок, 4 січня, у столиці дощі не передбачаються.
Потенційно небезпечні погодні умови 3 січня — по всій Україні.
Як повідомляє «Депо», вночі у Харкові був снігопад, який супроводжувався великим перепадом температури. Не виключено, що погодні умови спричинили затримки деяких авіарейсів. Зокрема, на кілька годин було відкладено виліт рейсу сполученням Харків — Шарм-ель-Шейх.
У поліції попросили автомобілістів за можливості користуватися громадським транспортом — погодні умови у місті складні, а також бути дуже уважними на дорогах. Особливо біля пішохідних переходів.
Через снігопади виникли збої у русі транспорту на Полтавщині. Як повідомляє «Суспільне», через снігопад, який змінився крижаним дощем, вранці скасовували рейси у напрямку Миргороду, також не виїхали автобуси з Решетилівки та Лубен до Полтави. Наразі сполучення відновили.
У надзвичайній службі попереджали про ожеледицю у північних, центральних та східних областях, а також про хуртовини у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Тим часом у високогірних районах оголосили значну сніголавинну небезпеку через відлигу.
2−3 січня — на високогір'ї Закарпатської області, у середньогір'ї Львівської області;
2−4 січня — у горах Івано-Франківської області.
Помірна сніголавинна небезпека утримається 2−4 січня — у горах Чернівецької області.
«Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів у високогір'я!» — попереджають в Укргідрометцентрі .
Раніше синоптики попереджали, що 4−5 січня температура підніметься до 1−7 тепла, а 6−7 січня опуститься до 4−9 градусів морозу.
Фото зі сторінки Укравтодору у соціальних мережах96
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