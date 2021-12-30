Тепло настає, але не скрізь: синопткиня розповіла, з якими «погодними подарунками» поспішає до українців «малюк-2022»

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала потепління 31 грудня — 1 січня, уточнила свій прогноз, «зазирнувши через лаштунки до малюка-2022».

Як стверджує синопткиня, у п'ятницю, 31 грудня, на сході країни буде холодно — вночі -6−11 градусів, вдень -1−6 градусів. Сніг очікується у другій половині дня та ввечері.

Водночас на заході країни буде тепліше, ніж у південних регіонах: уночі — близько нуля, вдень +1+6 градусів. Очікується дощ та мокрий сніг.

На півдні країни вночі та вранці 31 грудня буде сухо, може «проглядати» сонце. Вдень — невеликий мокрий сніг. Температура повітря — від -2 до +4 градусів.

У п'ятницю у центральних регіонах очікується мокрий сніг, можливий дощ. Температура повітря від вінницьких +3 градусів до дніпровських +4 градусів.

На півночі країни вночі буде холодно — до -3−8 градусів. Вдень — відлига. За винятком Сумської області, де очікується -2−4 градуси. Сніг та мокрий сніг, переважно, вночі та вранці, вдень без істотних опадів.

У новорічну ніч на сході країни буде невеликий мороз — до 0 -5 градусів, вдень 1 січня очікується відлига — близько нуля. Вночі та вранці без опадів, вдень — мокрий сніг та дощ, вітряно.

На заході у новорічну ніч буде тепло — до +1+4 градусів, удень +4+8 градусів. Дощ.

На півдні України початок року буде із дощами, вдень до +4+9 градусів.

У центральних областях вночі очікується близько нуля, вдень — до 1+5 градусів. Дощ, місцями з мокрим снігом.

На півночі вночі очікується дощ та близько нуля. Вдень опади припиняться, температура до +1+6 градусів.

У Києві 31 грудня вночі та вранці мокрий сніг, можливий періодично дощ. Температура — до -5 градусів. Вдень у п'ятницю потеплішає до -1+1 градусу тепла. Істотні опади не очікуються. На дорогах слизько.

У ніч проти 1 січня у Києві — близько нуля, переважно дощ. Вдень потеплішає до +3+6 градусів, подекуди слабкий дощ. День буде вітряним.

«Характерною особливістю першого дня нового року в Україні буде сильний штормовий вітер північно-західного напрямку», — попередила Наталія Діденко.

Ексклюзивний матеріал «То дощ, то сніг та температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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