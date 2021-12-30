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Погода

«Зима, холода»: синоптики попередили про «підступні хитрощі» погоди в багатьох областях

7:23 30 грудня 2021
Прогноз погоди

Відповідно до прогнозу відомого синоптика Наталії Діденко, у четвер, 30 грудня, в Україні опадів не буде. Подекуди можливі «сонячні прояснення».

Прогноз Наталії підтверджують її колеги з Укргідрометцентру.

Незважаючи на відсутність снігопадів та дощів, морозна погода не збирається поступатися своїми позиціями під натиском тепла — місцями буде до «кусючих» мінус 13.

Крім того, як повідомили в Укргідрометцентрі, для мешканців деяких областей вона приготувала неприємні сюрпризи у вигляді ожеледиці на дорогах. Так, у Запорізькій області — місцями ожеледиця, в окремих районах Миколаївської та Донецької областей — сильна ожеледиця. Вітер хмарний, слабкий.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень від -1 до +4 вдень, а вночі 0−8 градусів;
на півночі країни -3 -5 градусів вдень, -6 -9 уночі;
у східних областях -2 -6 вдень, уночі -7 -11 градусів;
на півдні країни вдень -2 -6 градусів, а вночі -6 -13;
у центральних областях -3 -5 вдень, уночі -7 -11 градусів.

У столиці хмарна погода протримається протягом усього дня. Вдень та увечері йтиме дрібний сніг, який поступово посилиться. Також очікується замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій поверхні землі. Це випливає із прогнозу, розміщеного на сайті sinoptik.ua.

Про те, якою буде погода на початку 2022 року, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «То дощ, то сніг і температурні гойдалки: синоптики дали прогноз на перші дні нового року».

Фото з Pixabay

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