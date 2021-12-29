Погода в Україні псується: синоптики попередили про небезпеку 29 грудня

В Україні триває негода — 29 грудня на всій території країни буде хмарно, а у східних, північно-східних регіонах уночі та більшості центральних, Київській та Запорізькій областях йтиме сніг.

В Українському гідрометцентрі попереджають і про сильний снігопад із ожеледицею на сході.

Через погіршення погодних умов Укравтодор закрив рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта на Херсонщині, а також на ділянках від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське — Миколаїв та на автодорозі Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 153+527 — км 235+600 у Миколаївській області.

Після нічної температури повітря в 7−12° вдень очікується — 2−7°. Найтепліше буде у Закарпатській області та південному сході — вдень там обіцяють близько 0°.

Прогноз на 29 грудня

30 грудня в Україні переважно без опадів. Винятком стануть лише західні області, де можливий мокрий сніг. У столиці обіцяють -2−4 градуси, а у Львівській та Волинській областях — до +4 градусів.

Прогноз на 30 грудня

31 грудня невеликий сніг, удень із дощем, температура повітря почне підвищуватися, що знов супроводжуватиметься ожеледицею на дорогах.

Прогноз на 31 грудня

Нагадаємо, на Новий рік, 1 січня, в Україні очікується відлига, часом дощ та мокрий сніг.

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