Дихання Арктики: українцям пообіцяли морози під -20 найближчими днями

У вівторок, 21 грудня, в Україні очікується суттєве похолодання — температура повітря вдень знизиться до -3−9 градусів морозу, а у Сумській та Чернігівській областях — до -9−12 градусів морозу.

«Вище будуть градуси у південній частині, однак у середині тижня арктичне повітря дістанеться й туди. Поступово морози міцнітимуть і вночі сягатимуть -9−16 градусів, місцями -18 градусів, вдень — до -5−12 градусів», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко та попереджає українців про ожеледицю.

Фото Наталії Діденки

За її прогнозами, подекуди можливий невеликий сніг. У тому числі й у Києві.

«У найкоротшу ніч року і протягом завтрашнього дня очікується -6−10 градусів», — зазначає синопткиня та додає, що наприкінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління до відлиги, мокрий сніг з дощем та сильний вітер.

Фото з Pixabay

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter