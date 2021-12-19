Морози будуть тріскучі, але недовго: синоптики обіцяють українцям потепління після різкого похолодання

В Україні найближчим часом очікується похолодання. Про це пише у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

«В Україну йде мороз! Завтра похолодання лише торкнеться нас легенько лапою, як кіт о 5-тій ранку, заходитимуть поки що невеликі „мінуси“. А вже на День зимового сонцестояння, 21-го грудня, похолодання у більшості областей України досягне вночі -6−14 градусів, а вдень -3−11 градусів! До середини тижня похолодання зміцніє, морози затріщать сильніше, проте вже з п'ятниці знову очікується потепління», — написала вона.

За прогнозом синоптика, «практично повсюди 20-го грудня літатиме невеликий сніг і вже почне хапатися за тротуари та дороги ожеледиця».

«Втримається рвучкий вітер північно-західного напрямку. Через вищу температуру найближчої ночі на Півдні України, а вдень в Криму та Приазов'ї передбачається мокрий сніг та дощ. Вдень у понеділок у південній частині буде переважно без опадів. У Києві завтра, в понеділок, нарешті сніг домінуватиме над дощем, почне потроху знижуватися температура повітря», — пише Діденко.

Надвечір у понеділок у столиці температура знизиться до -5−8 градусів, а серед тижня очікується вночі -10−13 градусів, вдень -4−8 градусів.

Як писали «ФАКТИ», у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

Як повідомила в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту кандидат географічних наук Віра Балабух: «Грудень може бути на 1—2 градуси тепліший, ніж у середньому за період 1993—2016 років, а січень та лютий — на 2−3 градуси тепліші. Відтак існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода. Це зумовлено тим, що у зимові періоди не тільки потеплішало, а й знизилися швидкість вітру та вологість повітря».

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