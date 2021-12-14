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Погода

Дощ зміниться на сніг: синоптики назвали дату різкого похолодання в Україні

7:19 14 грудня 2021
Дощ зміниться на сніг: синоптики назвали дату різкого похолодання в Україні

Схоже, що сніголавинна небезпека в Карпатах ще збережеться, адже температура повітря на заході країни коливається від мінусових до плюсових значень. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

А от снігу у вівторок, вважають синоптики, слід чекати у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

У середу, 15 грудня, опади припиняться, хіба що у Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються невеликі дощі. У Києві тим часом буде малохмарно, а стовпчики термометрів вдень покажуть до +2 градусів.

У четвер, 16 грудня, захід і північ країни перебуватимуть під дією циклону, який принесе туди мокрий сніг. На температурі повітря це не дуже позначиться — наприклад, у столиці обіцяють 0−2 градуси, а найхолодніше цього дня буде на Вінниччині — до -3 градусів (вночі).

Більше значного похолодання слід чекати ближче до кінця тижня, вважають синоптики.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, у День святого Миколая, 19 грудня, температура повітря має знизитись, при цьому кінець грудня здивує денним теплом. А метеоролог Віра Балабух в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила, що весна можлива вже у лютому.

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