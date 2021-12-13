Лавинна небезпека, сніг на Миколая та похолодання: синоптики пообіцяли погодні зміни

На Андрія в Україні спостерігається похмура і сніжна погода — так, наприклад, на Прикарпатті перед селом Великий Рожин через опади відбувся зсув скельного грунту на проїжджу частину. Сніговий покрив на території Івано-Франківської області сягає 15−20 см, тому на дороги місцевого значення вийшло 39 одиниць снігоочисної техніки. Про це у соцмережі повідомило ДП «Дороги Прикарпаття».

Тим часом в ДСНС попереджають про значну сніголавинну небезпеку 13 грудня (III рівень) у високогір'ї Iвано-Франкiвської області, а також 13−14 грудня у горах Львівської та високогір’ї Закарпатської областей.

Втім, синоптик Наталя Діденко заспокоює — вже 14 грудня синоптична ситуація на заході країни стане спокійнішою — сніг буде йти не надто інтенсивно, переважно він буде мокрим. Проте на високогір'ї сніголавинна небезпека збережеться, а температура повітря в цілому по країні коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Посилення морозів очікується ближче до середини тижня. В Українському Гідрометцентрі очікують, що 14 грудня температура на заході країни впаде до -4 градусів, проте сніжитиме лиш у Житомирській і Вінницькій областях.

15 грудня температура повітря в західних регіонах знизиться до -5−6 градусів (вночі), а в столиці — до -3 градусів.

Нагадаємо, що за попердніми Українського гідрометцентру, у період з 13 по 19 грудня в Україні буде доволі тепло завдяки західному та південному перенесенню повітряних мас.

Фото ДСНС

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