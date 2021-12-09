Дощі дають українцям короткий перепочинок: синоптики розповіли про погоду у четвер, 9 грудня

У найближчі кілька днів в Україні стоятиме порівняно тепла погода — ночами від -4 до +4, вдень очікується 0−6 тепла, на півдні до +10. При цьому у низці регіонів можливі опади у вигляді дощу та снігу.

Такий прогноз навела «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня. Прогноз підтверджується даними Укргідрометцентру.

У четвер, 9 грудня, вдень по всій території країни хмарно, опади не очікуються.

Місцями спостерігатиметься туман. У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5−10 м/с.

Температура у західних областях вночі 8…10 морозу, вдень 2.4 морозу, на Закарпатті 0.+5 градусів. У північних та Вінницькій областях вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На решті території протягом доби 4−6 градусів тепла.

У Києві 9 грудня буде хмарно. Вдень невеликі опади. На дорогах — ожеледь. Швидкість північно-східного вітру 5−10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 0.+3 градуси. У наступні дні трохи потеплішає, опади подекуди.

У п'ятницю, 10 грудня, на заході очікуються дощі та сніг, які посиляться у п'ятницю та у вихідні.

Температура повітря у західних областях вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -2 до -4 градусів.

На півночі та сході вдень потеплішає — +6.+8 градусів, на півдні до +11.+14. Нічні температури теж будуть зі знаком «+», тільки на півночі від -1 до +1.

У суботу, 11 грудня, потеплішає на кілька градусів, але посилиться вітер. Дощі накриють північ та схід країни.

У неділю, 12 грудня, опади перемістяться у західні області. Очікується сніг, місцями з дощем. Температура повітря трохи зменшиться. Найтепліше буде на півдні — +7.+9 градусів, а холодніше на сході — 0…+4.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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