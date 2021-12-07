27.21 / 27.41 30.63 / 30.98
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Туман, мокрий сніг та дощі: синоптики дали прогноз на 7 грудня

9:54 7 грудня 2021
Сніг на дорозі

У вівторок, 7 грудня, як і попереджали синоптики, негода з дощем, а у деяких областях та з мокрим снігом охопила всю територію країни.

За прогнозами Укргідрометцентру, невеликі дощі вдень очікуються лише у східних областях та Криму. На півночі та заході країни вони будуть більш суттєвими та з мокрим снігом. Вдень тепліше буде на півдні (до +12) та сході (до +8+9 градусів), значно прохолодніше — на заході, де вдень буде невеликий «мінус».

Прогноз на 7 грудня

Також синоптики попередили про ранковий туман і погану видимість на дорогах у більшості областей країни (200−500 метрів), у західній частині — на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Прогноз на 7 грудня.

Тим часом, в Укравтодорі повідомляють, що сильний сніг вночі йшов у Рівненській, Волинській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що з 6 по 10 грудня погоду в Україні визначать циклони, які рухатимуться з південного заходу у бік північного сходу та які принесуть опади у вигляді дощу та снігу.

А завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прогнозувала, що справжня зима з морозами очікується у період з 7 січня по 19 січня 2022 року. Нічні температури, за словами синопткині, можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче.

Ексклюзивний матеріал «Весна може розпочатися вже у лютому»: метеорологиня Віра Балабух розповіла про те, яка погода очікується цієї зими" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.