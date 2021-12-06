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Погода

Перший рівень небезпеки: синоптики попередили українців про погіршення погоди найближчим часом

16:18 6 грудня 2021
Ожеледиця

До кінця доби понеділка, 6 грудня, також уночі та вранці у вівторок, 7 грудня у більшості областей туман, видимість 200−500 м.

За даними Укргідрометцентру, у західній частині на дорогах ожеледь. Рівень небезпеки — I. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Прогноз на 6 грудня

Прогноз на 7 грудня

Цього тижня в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу — залежно від температури. Так, на заході та півночі країни температура коливатиметься «від плюсів до морозів», а на решті території переважатимуть показники з відміткою плюс, як вдень так і вночі.

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«У найближчі дві доби — часом дощ та мокрий сніг, на дорогах північних та західних областей ожеледиця, у більшості областей вночі та вранці місцями туман; температура на заході та півночі країни вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 8 грудня у західних областях 4−9° морозу), на решті території вночі 0−7° тепла, вдень 7−12°. 9 грудня поступове припинення опадів та зниження температури на 3−5°» , — прогнозують синоптики.

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Фото з Pixabay.

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