Циклони несуть в Україну снігопади та дощі: після вихідних погода в Україні різко зміниться

В Україні поки що відносно тепло, але захід країни (зокрема, Карпати) вже почало заметати снігом. А за новими прогнозами Українського Гідрометцентру, вже з понеділка, 6 грудня, почне сніжити на всій території країни.

Прогноз на 5 грудня

Температура повітря, втім, може навіть підвищитись — так, якщо 5 грудня в Києві вдень очікується від нуля до +2 градусів тепла (вночі у столиці спостерігалися заморозки до -5 градусів), то 6 грудня киянам обіцяють вдень +1-+3 градуси тепла (в Одесі тим часом буде до +12 градусів).

Прогноз на 6 грудня

У вівторок, 7 грудня, погода суттєво не зміниться, але на північному заході України (на Волині, Львівщині та Рівненщині), в частині південних областей, а також на Донбасі та в анексованому Криму опади припиняться.

Прогноз на 7 грудня

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі «ФАКТАМ» розповіли, що до 10 грудня погоду в Україні визначать циклони, які рухатимуться з південного заходу у бік північного сходу. За словами синоптика Наталії Голені, коливання температури вночі становитиме від мінус 4 до плюс 4, вдень очікується 0−6 тепла, на півдні — до 10 градусів тепла.

Фото з Pixabay

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