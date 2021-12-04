27.19 / 27.40 30.62 / 31.01
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах

15:34 4 грудня 2021
Лавина

В українських Карпатах через сніг 4 та 5 грудня утримається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

«У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву, 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4−5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що через сильний вітер та снігопади у західних областях України 130 сіл та селищ залишилися без світла. Від негоди постраждали Львівська та Івано-Франківська області.

Народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомив «ФАКТАМ», що у грудні очікується така сама погода, як і у листопаді: «У першій декаді грудня буде холодно, можливі опади. Ночами — морози, а вдень буде переважно плюс, хоч і не завжди. Така погода утримається і на початку другої декади грудня. Потім почне теплішати, будуть невеликі опади. Лише 19 грудня температура трохи знизиться. Кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати».

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

пенсіонери

Автоматичний перерахунок пенсій у грудні: хто і коли отримає додаткові виплати

Ліонель Мессі

І «Золотий м'яч» у вестибюлі: Ліонеля Мессі «розвели» на 30 мільйонів євро

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.