Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах

В українських Карпатах через сніг 4 та 5 грудня утримається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

«У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву, 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4−5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що через сильний вітер та снігопади у західних областях України 130 сіл та селищ залишилися без світла. Від негоди постраждали Львівська та Івано-Франківська області.

Народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомив «ФАКТАМ», що у грудні очікується така сама погода, як і у листопаді: «У першій декаді грудня буде холодно, можливі опади. Ночами — морози, а вдень буде переважно плюс, хоч і не завжди. Така погода утримається і на початку другої декади грудня. Потім почне теплішати, будуть невеликі опади. Лише 19 грудня температура трохи знизиться. Кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати».

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

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