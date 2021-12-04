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Погода

Мокрий сніг та мороз вриваються в Україну: детальний прогноз синоптиків

10:14 4 грудня 2021
погода

Холодний атмосферний фронт із північного заходу приніс в Україну сніг, але зараз опади вже змістилися на південний схід, а тому 4 грудня дощі з мокрим снігом пройдуть на півдні, а також у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На більшій частині території країни буде сонячно. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

День 4 грудня в Україні буде переважно сонячним, але вночі вдарять морози. На заході очікується до -13 градусів, на Закарпатті та на Прикарпатті до -15°, на півночі та в центрі — до мінус 6.

Погода 4 грудня

5 грудня на дорогах ожеледиця. На південному сході вночі мокрий сніг, а вдень невеликий сніг очікується у західних областях. На більшій частині країни вдень до 2 градусів морозу, а на півдні — до 8° тепла.

Погода 5 грудня

Нагадаємо, з 6 по 10 грудня погоду в Україні визначатимуть циклони, які принесуть дощ та сніг. Про це у статті «Вночі мінус, удень плюс: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у першій декаді грудня».

Фото pixabay.com

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