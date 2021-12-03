На українців чекають «мокрі» вихідні: синопткиня розповіла, в який із днів краще залишатися вдома

У перші зимові вихідні, 4 та 5 грудня, в Україні місцями очікуються мокрий сніг та дощ.

«Перші грудневі вихідні в Україні будуть сирими та холодними. 4 грудня опади — мокрий сніг та дощ — найбільш ймовірні у східних областях та на півдні (крім Одеської області). Решту регіонів 4 грудня від фронтальних опадів звільнить антициклон» , — прогнозує синопткиня Наталія Діденко .

Фото Наталії Діденки

У неділю, 5 грудня, опади очікуються майже повсюдно, але періодичні й невеликі. Температура повітря передбачається низькою, вночі -1−7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. На півдні та у суботу на сході — до +3+8 градусів.

«У Києві на 4 грудня опадів не видно, навіть можливі прояснення. А у неділю, 5 грудня, хмарність збільшиться, місцями буде мряка або мокрий сніг, або дощ — залежить від перепадів температури повітря. У нічні часи в столиці буде до -5 градусів, у денні — близько нуля. Тому на ринок чи виставку краще йти у суботу», — попереджає синопткиня.

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Фото з Pixabay

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