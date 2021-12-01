Вночі мінус, удень плюс: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у першій декаді грудня

В Україні похолоднішало, місцями випав мокрий сніг. За словами заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, у перші п'ять днів грудня температура буде близько 0, а на півдні та південному сході країни — до 6 градусів тепла.

— 6−10 грудня погоду в Україні визначать циклони, які рухатимуться з південного заходу у бік північного сходу, що принесе опади у вигляді дощу та снігу, — повідомила «ФАКТАМ» Наталія Голеня. — Коливання температури ночами від мінус 4 до плюс 4, вдень очікується 0−6 тепла, на півдні до 10 градусів тепла.

У четвер, 2 грудня, на заході подекуди можливі дощі, на півночі — з мокрим снігом, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на півночі температура повітря подекуди до плюс 4, на півдні — до 14 градусів тепла.

У п'ятницю, 3 грудня, дощ із мокрим снігом можливий на заході та півночі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході подекуди температура близько 0, на півдні — до 17 градусів тепла.

У суботу, 4 грудня, дощі очікуються на сході та півдні країни, на північному сході — з мокрим снігом, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень на заході подекуди температура знизиться до мінус 3, у Криму — до плюс 14 градусів.

У неділю, 5 грудня, на заході країни можливий сніг, на сході та півдні — дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень на заході мінус 3, на півдні — до плюс 10 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач раніше повідомив «ФАКТАМ», що у грудні очікується така сама погода, як і у листопаді: «У першій декаді грудня буде холодно, можливі опади. Ночами — морози, а вдень буде переважно плюс, хоч і не завжди. Така погода утримається і на початку другої декади грудня. Потім почне теплішати, будуть невеликі опади. Лише 19 грудня температура трохи знизиться. Кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати».

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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