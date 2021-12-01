Сніг та ожеледь: синоптики розповіли про погоду у перший день зими

У перший день зими, який приніс до Києва мокрий сніг та вітер, погода в регіонах України сильно відрізнятиметься.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 1 грудня, сніг очікується у західній частині країни, а також на півночі України. У центрі, на півдні та сході мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Прогноз на 1 грудня.

Незважаючи на те що в Укргідрометцентрі не «малюють» опади у Харківській області, обласна служба автомобільних доріг напередодні попереджала, що у перший день зими може пройти «невеликий мокрий сніг із можливим переходом температури через 0°С».

«За даними Харківського гідрометеорологічного центру, в Харківській області 1 грудня вдень очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, можливо, з дощем при температурі повітря від -2°С до +3°С. Вітер південно-західний, 7−12 м/с» , — зазначили у службі та нагадали водіям, що для оперативного реагування на будь-які випадки ускладнення руху автошляхами державного значення створено графік цілодобового чергування шляховиків та спеціальної техніки.

Автомобілістам нагадали про обов'язкове використання зимових шин та попередили про ожеледицю: «Увага, у зв'язку з можливими опадами та переходом температури через 0° С, на дорогах області місцями може утворюватися ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху та знизить керованість автомобілем! З особливою обережністю рухайтеся мостами та естакадами, відмовтеся від ризикованих маневрів. Неухильно дотримуйтесь ПДР».

А у високогір'ї Карпат негода вже бушує. Так, у Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості повідомляють, що на горі Піп Іван хуртовина, мороз — до -11 градусів, видимість обмежена 40 метрами.

Така погода там спостерігається вже не перший день — осінь «прощалася» з Україною теж хуртовиною та морозом.

Раніше синопткиня Наталія Діденко прогнозувала, що 2−3 грудня в Україні потеплішає на кілька градусів, однак з вихідних знову очікується похолодання.

Фото з Pixabay.

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