Шквалистий вітер, мокрий сніг та мороз: у Києві в ніч на 1 грудня різко погіршиться погода

У ніч із 30 листопада на 1 грудня погода у Києві різко зміниться. Як і обіцяли синоптики, перший день зими розпочнеться морозами, мокрим снігом та шквалистим вітром. У КМДА просять водіїв врахувати погодні умови та по можливості пересісти на громадський транспорт.

У ніч на 1 грудня у Києві та області очікуються морози до мінус трьох градусів та південно-західний вітер 7−12 метрів за секунду. Можливий помірний сніг. Починаючи з ранку, вітер посилиться, але мороз спаде і на дорогах буде вкрай слизько. Дуже ймовірним є сніг, який додатково ускладнить ситуацію на дорогах.

Погода на 1 грудня

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що на дороги вже виїхала спецтехніка для обробки трас, мостів та тротуарів. Водіїв просять не залишати авто на тротуарах, узбіччях та у крайній смузі дороги, щоб спецтранспорт міг працювати. За даними погодного сервісу weather.com, сніг має розпочатися близько другої години ночі.

Прогноз погоди на 1 грудня.

Крім того, водіїв просять встигнути до снігопадів змінити літню гуму на зимову. 1 грудня буде розумним віддати перевагу громадському транспорту.

У разі рясних снігопадів Київ обмежить в'їзд фур у місто, щоб великогабаритний транспорт не створював затори та аварійні ситуації на вулицях столиці.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода в Україні буде схожа на температурні «гойдалки» від легких морозів до відлиги.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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