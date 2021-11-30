Шквалистий вітер, мокрий сніг та мороз: у Києві в ніч на 1 грудня різко погіршиться погода
У ніч із 30 листопада на 1 грудня погода у Києві різко зміниться. Як і обіцяли синоптики, перший день зими розпочнеться морозами, мокрим снігом та шквалистим вітром. У КМДА просять водіїв врахувати погодні умови та по можливості пересісти на громадський транспорт.
У ніч на 1 грудня у Києві та області очікуються морози до мінус трьох градусів та південно-західний вітер 7−12 метрів за секунду. Можливий помірний сніг. Починаючи з ранку, вітер посилиться, але мороз спаде і на дорогах буде вкрай слизько. Дуже ймовірним є сніг, який додатково ускладнить ситуацію на дорогах.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що на дороги вже виїхала спецтехніка для обробки трас, мостів та тротуарів. Водіїв просять не залишати авто на тротуарах, узбіччях та у крайній смузі дороги, щоб спецтранспорт міг працювати. За даними погодного сервісу weather.com, сніг має розпочатися близько другої години ночі.
Крім того, водіїв просять встигнути до снігопадів змінити літню гуму на зимову. 1 грудня буде розумним віддати перевагу громадському транспорту.
У разі рясних снігопадів Київ обмежить в'їзд фур у місто, щоб великогабаритний транспорт не створював затори та аварійні ситуації на вулицях столиці.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода в Україні буде схожа на температурні «гойдалки» від легких морозів до відлиги.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»163
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