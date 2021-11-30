Сильний вітер, ожеледиця та «каша» на дорогах: синоптик розповіла, жителям яких областей завтра варто чекати «подарунків» від зими

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала температурні гойдалки в Україні, попередила про мокрий сніг, який очікується у середу, 1 грудня.

«Сніг буде мокрим, тому що температура повітря, хоч і очікується низькою, проте все ж таки серйозного морозу поки немає. Мапа показує найбільшу ймовірність снігу 1 грудня в Україні. Там, де тепліше, очевидно, йтиме дощ» , — пише синопткиня на своїй сторінці у соцмережах і додає, що вітер буде поривчастим, часом сильним.

Фото Наталії Діденко.

За прогнозом Наталії Діденко, температура повітря у більшості областей України найближчої ночі становитиме 0−4 градуси морозу, а в середу вдень — від 1 морозу до 4 тепла, у південній частині — до +3+8 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві очікується мокрий сніг, на дорогах — «слизько і каша», проте з обіду опади поступово припинятимуться. Вітер західний, рвучкий, некомфортний. Вночі — 0−2 градуси морозу, вдень 0−2 градуси тепла.

«2−3 грудня потеплішає на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання», — прогнозує синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала похолодання до 1−2 грудня у всіх регіонах України. За її словами, у перші п'ять днів грудня атмосферні фронти принесуть мокрий сніг. Температура буде близько 0, а на півдні та південному сході країни повітря прогріється до 6 градусів тепла, опади припиняться.

Фото з Pixabay.

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