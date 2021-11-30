27.10 / 27.34 30.45 / 30.85
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Негода бере Україну в «кліщі»: синоптики розповіли, де сьогодні очікуються зливи, шквали та мокрий сніг

8:03 30 листопада 2021
осінь

В Україну насувається похолодання. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В останній день осені буде дуже вітряно, зі зливами на сході та частково на півдні та з мокрим снігом у західних областях.

Найхолодніше буде на заході та півночі, +1…+3 градуси, тепліше — на сході, до +8…+10 та у Криму — до +12.

У східних областях синоптики прогнозують зливи протягом доби, окрім Харківської області, де невеликі опади очікуються лише вдень. Температура повітря вдень становитиме +7…+9, вночі +5.+7 градусів.

На Херсонщині зливи місцями протягом доби. Стовпчики термометра покажуть +5.+7 градусів, в Одесі та Миколаєві — +4.+6.

У центральних областях без істотних опадів. Вдень температура повітря становитиме +4…+6.

На заході мокрий сніг із дощем очікується у Львівській Волинській та Закарпатській областях. Тут температура вдень — +1…+3 градуси.

У Києві 30 листопада вночі йтиме невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, удень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура протягом доби 1−3 градуси тепла.

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, цього тижня очікуються невеликі температурні гойдалки — «у четвер-п'ятницю трохи потеплішає, а потім знову температура стрибне вниз, до холоду».

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

АЗС

Дефіцит бензину та дизпального, черги на АЗС та різке подорожчання пального: з чим пов'язана така загроза

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.