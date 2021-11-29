Холодно, тепло, ще холодніше: цього тижня на українців чекають температурні гойдалки

Атмосферний фронт, який приніс 29 листопада в Україну дощі, у вівторок, 30 листопада, піде з території країни — істотних опадів не очікується.

«Листопад в Україні завершиться холодною погодою — температура повітря буде низькою майже в усіх регіонах. Упродовж дня 30 листопада очікується від 2 морозу до 4 градусів тепла», — прогнозує синопткиня Наталія Дідено.

Тепліше буде на півдні — до +4+9, у Криму — до +10 градусів.

Фото Наталії Діденки.

Вночі та вранці у вівторок дощ та мокрий сніг ймовірні у західних, північних та східних областях. Очікується холодний поривчастий вітер.

У Києві вівторок буде вітряним і холодним, вдень не вище +2+3 градусів. Істотні опади малоймовірні.

«Поки буде холодно, у четвер-п'ятницю трохи потеплішає, а потім знову температура стрибне донизу, до холоду. Зима все ж таки йде до нас», — прогнозує Наталія Діденко.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух прогнозувала, що нинішня зима буде теплішою за попередні — середня температура за сезон передбачається на 1−1,5 градуси вище за минулорічні значення.

А завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова не виключала у новорічний період різкого зниження температури — в окремі дні може бути до -15 градусів.

Фото з Pixabay.

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