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Погода

До +13, дощі та туман: у деяких регіонах синоптики прогнозують складні метеоумови

11:47 28 листопада 2021
погода

В останні дні листопада погодні умови будуть складними через тумани. Це природне явище вже ускладнило роботу харківського аеропорту. Підвищений ризик стосується і водіїв. На дорогах у західних, центральних та південних областях видимість скоротиться до 200 метрів. Про це попередила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Оголосивши «жовтий» рівень небезпеки, ДСНС просить водіїв у туман не перевищувати швидкість, дотримуватись дистанції та уникати ризикованих маневрів.

У більшості областей України 28 листопада ще буде тепло. У південних регіонах та в Криму вдень повітря прогріється до +13 градусів. А ось на західні області вже насуваються холоди.

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29 листопада на заході буде особливо холодно, можливий сніг. В решті регіонів — сильні дощі.

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Нагадаємо, синоптик Українського гідрометцентру очікує, що 30 листопада на заході та півночі температура вночі знизиться до 3 морозу, а у перші дні грудня можливі рясні снігопади. При цьому кліматологи впевнені, що грудень буде навіть трохи теплішим за кліматичну норму, а суворі морози почнуться в січні-лютому.

Фото pixabay.com

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