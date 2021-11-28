Землю накрила магнітна буря: що відбувається та як захистити здоров’я

27 та 28 листопада метеочутливі люди могли відчути нездужання. Причиною цього є нова магнітна буря. Вона не така потужна, як та, що спостерігалася 4 листопада, але теж могла позначитися на здоров'ї. Чи надовго затягнеться період підвищеної геомагнітної активності, фахівці поки що сказати не можуть, але не виключають повторення магнітної бурі в ніч на 29 листопада.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, індекс геомагнітної активності підвищувався, але скоро знизився до спокійних значень. Є ймовірність, що в ніч та вранці 29 листопада знову спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність.

Прогноз магнітних бур

Американський Space Weather Prediction Center передбачає, що до кінця листопада магнітних бур навіть найслабшого рівня G1 вже можна не чекати. Максимум планетарного K-індексу на рівні 4 було досягнуто в період з 22.00 27 листопада до ночі 28 листопада за київським часом (з 0.00 до 3.00 за всесвітнім часом UT). До кінця місяця повторення таких сплесків не буде.

Щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я, лікарі радять метеочутливим людям насамперед налагодити режим сну та неспання, продовжити тривалість сну та уникати підвищених фізичних навантажень. Також будуть корисні загальні рекомендації для гарного самопочуття:

уникайте їжі з підвищеним вмістом солі, особливо якщо є схильність до гіпертонії;

тимчасово виключіть із раціону жирні страви та алкоголь;

не вдайтеся до кави, міцного чаю, енергетиків, щоб створити відчуття бадьорості вранці. Краще перебудувати робочий графік таким чином, щоб важливі справи змістити ближче до другої половини дня.

достатньо відпочивайте, не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі.

Нагадаємо, крім магнітних бур на самопочуття метеочутливих людей може вплинути зміна погоди. Увечері 29 листопада синоптики прогнозують сніг у західних областях та дощі в інших регіонах.

Фото pixabay.com

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