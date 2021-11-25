Грудень здивує теплом: синоптики дали прогноз на останні дні осені та початок зими
Наприкінці цього тижня, за словами синоптиків, на зміну холоду прийде потепління до плюс 16. Чи справді кінець осені та початок зими здивує нас теплою погодою? З цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.
Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня раніше повідомила «ФАКТАМ»: «24−25 листопада з півночі увірветься холодне повітря та принесе в Україну дощ з мокрим снігом. Вночі очікується температура до мінус 6, а вдень — близько 0».
— 29 та 30 листопада очікується тепла та волога погода у більшості областей, щоправда, на заході та півночі 30 листопада почнеться спад температури до 3 морозу вночі та до плюс 3 вдень, — повідомила «ФАКТАМ» Наталія Голеня. — До 1, 2 грудня похолодає вже в усіх регіонах України. У перші п'ять днів грудня атмосферні фронти принесуть мокрий сніг. Температура буде близько 0, а на півдні та південному сході країни повітря прогріється до 6 градусів тепла, опади припиняться.
У четвер, 25 листопада, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У Сумській та Луганській областях вдень стовпчики термометрів покажуть не більше плюс 2−4, а в Криму повітря прогріється до 7 градусів тепла.
У п'ятницю, 26 листопада, невеликий дощ можливий у Закарпатській області, швидкість вітру близько — 12 метрів на секунду. Найхолодніше буде у східних областях країни. Так, на Луганщині вночі — мінус 7 градусів. А на Одещині та у Криму повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла.
У суботу, 27 листопада, дощі пройдуть практично в усіх регіонах країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у північних та східних областях — плюс 5, на півдні повітря прогріється місцями до 14 градусів тепла.
У неділю, 28 листопада, дощі місцями можливі на заході, у центрі, на півдні та сході, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніший регіон — Сумщина, де вдень температура не підніметься вище за плюс 7 градусів. Найтепліше буде у Криму — до плюс 16 градусів.
У понеділок, 29 листопада, дощова погода очікується по всій Україні, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 3, а у Криму повітря прогріється до 16 градусів тепла.
Народний синоптик Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ», що у грудні буде така сама погода, як у листопаді. «У першій декаді грудня буде холодно, можливі опади. Ночами — морози, а вдень буде переважно плюс, хоча й не завжди. Така погода утримається й на початку другої декади грудня. А потім почне теплішати, будуть невеликі опади. Лише 19 грудня температура трохи знизиться. Кінець грудня здивує денним теплом, хоча ночами температура може падати», — сказав синоптик.
Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що в середині листопада трохи потеплішає та може випасти перший сніг. Справжніх снігопадів, за його словами, варто чекати у 20-х числах листопада. Також Леонід Горбань прогнозував, що зима в Україні очікується суворою та сніжною.
Фото Pixabay140
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