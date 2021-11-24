Морози поки не йдуть: синопткиня розповіла, жителів яких регіонів мучитимуть пронизливі вітри

Синопткиня Наталія Діденко, яка прогнозувала потепління в Україні у другій половині тижня, попередила про сильні вітри, які «розгуляються» в країні у четвер, 25 листопада.

«Над Україною спостерігаємо згущення ізобар — ліній однакового атмосферного тиску. Це означає посилення вітру. У четвер сильний вітер південно-західного та південного напрямів найбільш вірогідний у північних, західних та центральних областях України», — пише синопткиня на своїй сторінці у соцмережах.

Фото Наталії Діденки.

Водночас опади не очікуються — погоду в країні, як і раніше, визначатиме антициклон. Також є тенденція до невеликого підвищення температури.

Так, вдень 25 листопада очікується +3+7 градусів, на сході та північному сході — до +1+4 градусів. Найближчої ночі морози до -3−8 градусів очікуються у східній частині, на решті території — близько нуля.

У Києві у четвер опади також не очікуються, але посилиться південний вітер. Температура повітря вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень — до +5 градусів.

«Надалі в Україні потеплішає, але з'являться опади — найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи, 27 листопада» , — додала синопткиня.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що у п'ятницю, 26 листопада, на заході та у центрі країни потеплішає до +2+8, а на півдні — до +10+12 градусів.

Фото з Pixabay.

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