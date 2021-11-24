На зміну холоду поспішає тепло: коли українцям чекати потепління до +16 градусів

У середу та четвер, 24 листопада та 25 листопада, погоду в Україні, згідно з прогнозом Наталі Діденко, визначатиме антициклон Walpurga.

Тому сьогодні і завтра в країні буде високий атмосферний тиск, суха без опадів погода. Температура вдень від 0 до 3 градусів тепла, на півдні до +6, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Але вже у п'ятницю, 26 листопада, на заході та в центрі країни потеплішає до +2…+8, а на півдні до +10…+12 градусів. При цьому на заході можливий дощ.

А у вихідні 27−28 листопада до країни увірветься атмосферний фронт, буде похмуро з дощами. Потеплішає до +10 градусів, на півдні місцями до +16 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, майбутня зима буде з нестійкою погодою. Більшість зимових днів очікується з аномально теплими температурами, але будуть і сильні морози, набагато нижчі за норму.

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