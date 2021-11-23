У другій половині дня у вівторок, 23 листопада, у Києві очікується сніг, у середу, 24 листопада, опади не очікуються.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, погоду у середу визначитиме антициклон Walpurga — вдень опади не очікуються, але вночі місцями у центральних областях може випасти сніг.

Фото Наталії Діденки.

Найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, у східних областях, на Полтавщині та Сумщині — до 3−9 градусів морозу.

Вдень 24 листопада у більшості областей України очікується 0−5 градусів тепла.

«У Києві сьогодні — сніг, завтра, 24 листопада, опадів не буде. Вночі 0−2 градуси морозу, вдень у середу очікується +1+3 градуси», — прогнозує синопткиня та додає, що перші зимові опади та невеликий мороз суттєво ускладнять ситуацію на дорогах та тротуарах.

«Водіям — особлива обережність та несонна совість ПДР, пішоходам — також уважно дивитися під ноги і вперед, тому що складність пересування посилює і ранній наступ темряви» , — попереджає Наталія Діденко та додає, що на вихідних в Україні потеплішає.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 25 та 26 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями та нічними морозами, а 27 листопада опади очікуються на всій території України, окрім Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.

Фото з Pixabay.

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