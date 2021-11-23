Після похолодання до України ненадовго повернеться тепло: синоптики назвали дату

В Україну йде похолодання, але тепла погода ще повернеться. Такий прогноз дала відомий синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«23-го листопада у більшості областей температура повітря протягом дня становитиме лише +1+5 градусів, на північному сході подекуди навіть 0−3 градуси морозу», — пише вона.

За даними синоптика, у південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6+11 градусів. Опади передбачаються у вівторок у західних, північних областях, у південній частині, а також на Луганщині та Донеччині. У центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні.

«На Заході України після дощу та мокрого снігу, які більш можливі найближчої ночі, протягом дня 23-го листопада опади припиняться, але буде сильним північно-західний вітер. У Києві у вівторок також очікується похолодання — одягайтеся тепліше!» — радить вона.

Вночі у столиці до -2 градусів за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1−3 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими.

«У другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україні знову потепліє. Отже, найближчим часом: похолодання, під вихідні — потепління, на наступному тижні знову похолодання», — прогнозує Діденко.

За даними Укргідрометцентру, 23 листопада на більшій території України буде дощ зі снігом. Опадів не передбачається лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині. Температура коливатиметься від двох градусів морозу вночі на півночі до восьми градусів тепла вдень на півдні.

24 листопада по всій теріторії України буде хмарно з проясненнями. Температура від 7 градусів морозу до 6 градусів тепла.

25 листопада в Україні буде також хмарно з проясненнями. Вночі буде до семи градусів морозу, а вдень — до восьми градусів тепла.

26 листопада в Україні буде переважно хмарно з проясненнями, лише в західних областях можливі невеликі опади. Температура коливатиметься від семи градусів морозу до десяти градусів тепла.

27 листопада опади будуть вже по всій України, окрім Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.

Як писали «ФАКТИ», на високогір'ї Карпат після снігопадів 19 листопада встановилася по-справжньому зимова погода. На гірськолижних курортах у Карпатах тим часом готуються до нового сезону.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter