Штормовий вітер, дощі та тепло у вихідні: синопткиня назвала дату похолодання в Україні

Після того, як погода зробила українцям «сюрприз» у вигляді дощу та мокрого снігу, у вихідні дні, 20 та 21 листопада, в Україні буде відносно тепло.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, вдень очікуються комфортні +7+13 градусів. Однак «несподіване, але прогнозоване потепління» нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер.

Фото Наталії Діденко.

«Дощі втримаються у більшості областей України найближчої ночі та вранці у суботу, 20 листопада. Вдень у суботу сильна дощова погода передбачається у східній частині, Запоріжжі, Сумщині та Криму. Опади очікуються і у Карпатах. На решті території 20 листопада і протягом 21 листопада — нічого суттєвого», — прогнозує Наталія Діденко.

У Києві в ніч на суботу та вранці 20 листопада очікуються дощі. Вдень 20 листопада та в неділю — без істотних опадів. У суботу в столиці сильний штормовий вітер. Температура повітря у вихідні — близько +10 градусів.

Фото Наталії Діденко.

«У понеділок — вівторок, 22 — 23 листопада, в Україну увійде чергове похолодання», — попереджає синопткиня.

Нагадаємо, раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що холодне повітря прийде в Україну 24−25 листопада і принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до -6 градусів, вдень близько 0.

Фото з Pixabay.

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