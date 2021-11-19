26.45 / 26.66 29.88 / 30.22
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Штормовий вітер, дощі та тепло у вихідні: синопткиня назвала дату похолодання в Україні

15:15 19 листопада 2021
Мокрий сніг

Після того, як погода зробила українцям «сюрприз» у вигляді дощу та мокрого снігу, у вихідні дні, 20 та 21 листопада, в Україні буде відносно тепло.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, вдень очікуються комфортні +7+13 градусів. Однак «несподіване, але прогнозоване потепління» нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер.

Фото Наталії Діденко.

«Дощі втримаються у більшості областей України найближчої ночі та вранці у суботу, 20 листопада. Вдень у суботу сильна дощова погода передбачається у східній частині, Запоріжжі, Сумщині та Криму. Опади очікуються і у Карпатах. На решті території 20 листопада і протягом 21 листопада — нічого суттєвого», — прогнозує Наталія Діденко.

У Києві в ніч на суботу та вранці 20 листопада очікуються дощі. Вдень 20 листопада та в неділю — без істотних опадів. У суботу в столиці сильний штормовий вітер. Температура повітря у вихідні — близько +10 градусів.

Фото Наталії Діденко.

«У понеділок — вівторок, 22 — 23 листопада, в Україну увійде чергове похолодання», — попереджає синопткиня.

Нагадаємо, раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що холодне повітря прийде в Україну 24−25 листопада і принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до -6 градусів, вдень близько 0.

Фото з Pixabay.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

Меган Маркл

Меган Маркл показала нове фото свого дворічного сина Арчі

гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.