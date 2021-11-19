Синоптики оголосили перший рівень небезпеки: Україну накриють дощі та сильний вітер

Північні циклони Волкер і Ульріх принесли в Україну сніг, а жителям західних областей доведеться поберегтися через негоду. Рятувальники оголосили «жовтий» рівень небезпеки у західних областях, оскільки пориви вітру сягатимуть 15−20 метрів за секунду.

Пориви вітру очікуються у восьми областях

Упродовж дня 19 листопада у всіх областях України збережуться опади — переважно дощ, але місцями дощ зі снігом. У Карпатах очікується мокрий сніг. На заході вдень до 10° тепла, на сході не більше +5 градусів, в решті регіонів від 3 до 8 градусів вище нуля.

Погода 19 листопада

За прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, у вихідні 20−21 листопада трохи потеплішає, але цей приємний період буде недовгим. Вже з 22−23 листопада повернуться нічні морози.

Погода 23 листопада

Нагадаємо, мешканці західних областей опублікували у мережі фото з першим снігом. Особливо гарні зимові краєвиди зараз можна спостерігати в Карпатах.

Фото — веб-камера у смт Славське

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