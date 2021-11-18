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Погода

Злі морози скасовуються: синоптики здивували розповіддю про погоду в Україні у п'ятницю та на вихідні

12:56 18 листопада 2021
осінь

У п'ятницю, 19 листопада, в Україні очікується дощ та місцями мокрий сніг, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

Діденко уточнила, що «погода вирішила відзначити День працівників гідрометеорологічної служби яскраво окресленими метеоявищами».

Мокрий сніг очікується у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощі накриють південну частину України у другій половині дня чи увечері. У Донецькій та Луганській областях без істотних опадів.

Вітер на заході та півночі у п'ятницю посилиться до рвучкого.

Після холодної ночі вдень температура повітря трохи підвищиться, передбачається +2.+8 градусів. У суботу, 20 листопада, потеплішає ще на кілька градусів.

У Києві завтра пройдуть дощі. Температура повітря вдень до +5 градусів. Найближчої ночі очікуються морози.

21 листопада стане ще теплішим на пару градусів. Буде волого, з опадами, вітер — поривчастим.

За прогнозом Діденко, з понеділка-вівторка знову похолодає, а ближче до наступних вихідних — потеплішає.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня розповіла «ФАКТАМ», що 24−25 листопада в Україну увірветься холодне повітря з півночі та принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до -6 градусів, вдень близько 0.

Народний синоптик Володимир Деркач раніше розповів, що грудень буде холодним, але опадів буде небагато.

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