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Погода

Сніг з дощем та суворі нічні морози: чим погода здивує українців найближчими днями

9:15 18 листопада 2021
Дощ зі снігом

Атмосферні фронти із північного заходу, як і прогнозувалося, принесли в Україну опади — дощі, що місцями переходять у сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень у четвер, 18 листопада, сніг та мокрий сніг очікується на Чернігівщині та Сумщині, а у Київській та західних областях — невеликі дощі. Середня температура вдень — до +4+6 градусів.

Погода на 18 листопада.

У п'ятницю, 19 листопада, опади охоплять усю територію України. Дещо похолоднішає вдень, проте підвищиться нічна температура — найхолодніше буде у Луганській та Харківській областях, де очікується до -2−4 градусів.

Погода на 19 листопада.

У суботу, 20 листопада, потеплішає і вдень, і вночі. Середня температура вдень становитиме до +8+10 градусів, нічна — до +3+5 градусів. У південних та західних регіонах — дощі, на півночі, у центрі та на сході — дощі та мокрий сніг.

Погода на 20 листопада.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що 22−23 листопада істотних опадів в країні не очікується. 23 листопада вночі — до мінус 5 градусів, вдень — до плюс 5. А 24−25 листопада в Україну увірветься холодне повітря з півночі та принесе дощі з мокрим снігом. Температура вночі очікується від 0 до -6 градусів, вдень — близько 0.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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