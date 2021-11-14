Утепляйся хто може: синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає

Синоптики попередили про похолодання, яке настане в Україні вже з понеділка, 15 листопада.

Згідно з новим прогнозом Українського Гідрометцентру, якщо у неділю, 14 листопада, у Києві вдень очікується +6-+8 градусів, у південних регіонах — до +11 градусів, а на Закарпатті — і до +12, то у понеділок денна температура піде на спад.

Прогноз на 14 листопада

Так, у Сумській, Харківській області та на Донбасі вночі 15 листопада очікується -2−4 градуси, а вдень там буде +2-+4. У Києві стовпчики термометрів вдень покажуть +4-+6 градусів.

Прогноз на 15 листопада

У вівторок, 16 листопада, зниження температури продовжиться — на Луганщині та Харківщині очікуються досить серйозні морози — до -8 градусів. У Києві ж нічні градуси будуть дещо вищими — «мінус» 4-«мінус» 6, а вдень — не вищими за +3 градуси.

Прогноз на 16 листопада

Крім того, погодний ресурс Gismeteo прогнозує у Києві в ніч на понеділок дощ та досить сильний вітер — до 8 метрів за секунду (він дме і вдень).

Натомість у вівторок, стверджує прогноз sinoptik.ua, опади припиняться, але температура повітря у столиці коливатиметься між позначками -3 та +3 градусів.

Нагадаємо, Наталія Діденко пояснила наступне похолодання заходом на територію нашої країни чергової хвилі арктичного холоду, а народний синоптик Володимир Деркач зазначив, що майбутнє похолодання супроводжуватиметься не лише нічними заморозками, а й мокрим снігом. Потеплішає, прогнозує він, уже до кінця листопада.

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