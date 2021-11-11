Після невеликого потепління — мінус із мокрим снігом: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у вихідні

В Україні продовжуються нічні заморозки — як свідчать дані Українського Гідрометцентру, опадів найближчими днями не очікується, проте вночі пануватиме «мінусова» температура.

Так, 11 листопада на Донбасі та Харківщині стовпчики термометрів опустяться до -5−8 градусів, а у Києві очікується -1−3 градуси. Вдень, утім, у столиці очікується +5-+7 градусів.

Прогноз на 11 листопада

У п'ятницю, 12 листопада, на сході країни вночі трохи потеплішає, на Заході — на Прикарпатті та Львівщині — похолодає до -2 градусів. Вдень ніде в Україні морозів не очікується, а найтепліше буде на Одещині та на Буковині — до +8 градусів.

Прогноз на 12 листопада

У суботу, 13 листопада, у Києві вдень термометри покажуть до +8 градусів, а у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях — до +11 градусів.

Прогноз на 13 листопада

У неділю, 14 листопада, нічні «мінуси» підуть із західних областей України, зберігшись лише на півночі та на сході. Найхолодніше буде на Луганщині — до мінус 3 градусів, а найтепліше — на Одещині, де термометри вночі покажуть +6 градусів. Вдень температура там підвищиться до +10, а в Києві — до +6.

Тим часом синоптик Наталія Діденко пояснює погодні тенденції в Україні антициклоном, що панує над нашою територією. Згідно з її прогнозом, до кінця тижня справді трохи потеплішає, але вже з понеділка, 15 листопада, стовпчики термометрів знову підуть униз, а на північному сході та у східних областях пройде мокрий сніг.

Крім того, за її словами, у четвер до низьких градусів, в т. ч. в Києві, «підключиться» рвучкий, некомфортний вітер.

Температурна мапа Європи

Нагадаємо, синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Голеня в інтерв'ю «ФАКТАМ» попередила, що у неділю у західних областях можливий невеликий дощ, а у Карпатах — мокрий сніг. Крім того, 15 листопада атмосферні фронти принесуть мокрий сніг, а вдень 15 та 16 листопада стовпчики термометрів коливатимуться біля позначок -2−3 градусів. 17 та 18 листопада очікується 3−8 градусів тепла.

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