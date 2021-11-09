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Погода

«Сонце світить, та не гріє»: синоптик налякала звісткою про погіршення погоди найближчими днями

14:39 9 листопада 2021
листопад

В Україну йде похолодання з нічними морозами та ранковими туманами з памороззю. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, у середу, 10 листопада, в Україні буде вночі ясно та морозно, а вдень — сонячно та холодно. Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси опустяться до 3−8 градусів морозу.

Вдень морозу не буде, але все одно буде холодно, +3…8 градусів. У південній частині та Закарпатті — на кілька градусів тепліше.

У Києві 10 листопада передбачається суха та сонячна погода, температура максимально +3…+5 градусів. Найближчої ночі холодне повітря арктичного походження «задує» у столиці морозом — до -3.-6 градусів.

«Приходить час легендарного стереотипу — «сонце світить, але не гріє», — пише Діденко.

За її прогнозом, антициклон виключить можливість опадів у більшості країн Європи. Дощі пройдуть лише на Середземномор'ї, а у скандинавських країнах — дощ зі снігом.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, під Новий рік в Україні очікується дощ з мокрим снігом, а в січні сильний мороз.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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