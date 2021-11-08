Вночі до -6: на Україну насувається різке похолодання

В Україні очікується холодний тиждень — якщо 8−9 листопада ще буде відносно тепло, то з 10 листопада стовпчики термометрів вночі опустяться до -4 градусів. Про це попередив Український гідрометцентр.

У понеділок, 8 листопада, опади очікуються лише у центрі країни — Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях, а на решті території вдень буде тепло — до +13 градусів.

Прогноз на 8 листопада

У вівторок, 9 листопада, температура повітря почне знижуватись — у Києві вдень очікується вже +2-+4 градуси, а на Сумщині — до +3 градусів. Дощі тим часом «просунуться» на південь та на схід, проте там буде досить тепло — до +9 градусів.

Прогноз на 9 листопада

У ніч на 10 листопада заморозки накриють західні та північні регіони України, при цьому на Волині, Житомирській та Сумській областях очікується до -6 градусів, а у Києві — до -5 градусів. Вдень температура підніметься максимально до +11 градусів (у Закарпатській області).

Із плюсів — дощі припиняться, причому у всіх регіонах.

Прогноз на 10 листопада

У четвер, 11 листопада, нічні заморозки продовжуватимуться, у т.ч. у Києві вночі обіцяють 2−4 градуси морозу, а вдень термометри покажуть +5-+7 градусів.

Прогноз на 11 листопада

Нагадаємо, у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань пообіцяв українцям перший сніг у середині листопада, а справжніх снігопадів, за його оцінкою, варто очікувати у 20-х числах листопада.

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