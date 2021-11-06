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Погода

Сильний вітер та дощі: синоптики прогнозують у низці регіонів похмуру погоду 6 листопада

11:34 6 листопада 2021
Погода

Погода в Україні в суботу, 6 листопада, буде теплою. На заході країни буде сонячно, проте у центральних та північних областях дощитиме і буде сильний вітер. Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.

Так, у західних областях прогнозують сонячну та теплу погоду. У середньому температура прогріється до +9…+12 градусів. Крім того, досить тепло буде вночі — приблизно +3…5 градусів. На Півдні країни буде також сонячно та значно тепліше — до +14…+19 градусів. Теплу осінню погоду прогнозують на Сході — до +13…+16 градусів. У центральному та північному регіоні прогнозують дощ і +10…+13 градусів.

У Києві 6 листопада буде +10…+12 градусів, мінлива хмарність.

Як писали «ФАКТИ», погоду на вихідних в Україні визначатиме антициклон Silvi, хоча західні та північні області зачепить крило атмосферного фронту північного циклону Peter. З понеділка, 8 листопада, в Україну прийде холодне повітря із півночі Європи. Атмосферні фронти принесуть дощі, а 9−11 листопада можливий мокрий сніг.

Щодо прогнозу на грудень, відомі народні синоптики Володимир Деркач і вже покійний Леонід Горбань розійшлися в прогнозах погоди на останній місяць 2021 року. Якщо Деркач бачить початок грудня холодним, але з періодичними «проблисками» тепла, то Горбань попереджав про сильні морози.

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