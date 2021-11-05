Циклон Peter несе в Україну дощі та похолодання: синоптик розповіла, де ще затримається тепло

Погоду на вихідних в Україні, як і на решті континентальної частини Європи, визначатиме антициклон Silvi, хоча західні і північні області зачепить крило атмосферного фронту північного циклону Peter. Як роз'яснила синоптик Наталка Діденко, дощі в зазначених регіонах пройдуть переважно вночі.

Синоптична карта Європи

У неділю, 7 листопада, дощі ймовірні на заході України, а в другій половині дня та ввечері — також і на півночі. На іншій території країни чекати опадів не варто.

Втім, осінню ідилію зіпсує похолодання, яке 6−7 листопада очікується в більшості областей України (стовпчики термометрів опустяться до +8+12 градусів). Дещо тепліше буде лише на півдні, сході та на Дніпропетровщині — +12-+18 градусів.

У Києві субота та неділя будуть холодними, очікується не більше +10 градусів, а в ніч на 6 листопада випаде дощ, який також можливий і надвечір 7 листопада. Опади будуть супроводжуватися західним і північно-західним вітром.

Нагадаємо, що з понеділка, 8 листопада, в Україну прийде холодне повітря із півночі Європи. Атмосферні фронти принесуть дощі, а 9−11 листопада вже можливий мокрий сніг.

Фото Pixabay

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