Із сонцем пощастить не всім: синоптики розповіли, де у вихідні знадобляться парасольки

У вихідні в Україні збережеться досить тепла осіння погода, місцями з опадами.

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 6 листопада, дощі пройдуть у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Температура повітря на сході — +13 — +15 градусів, у центрі — +12 — +14, на півночі та заході — +9 — +11 градусів. У південних областях та Криму буде майже по-літньому тепло — до +18.

У неділю, 7 листопада, дощі перемістяться на захід, не захоплять лише Рівненську та Волинську області. У Черкасах, Полтаві, Вінниці, Житомирі та Києві дощова погода утримається.

Температура повітря, окрім західних областей, знизиться на 1−2 градуси. На півдні та в Криму похолодання відчується помітніше. Там буде +12 — +15 градусів.

У Києві у вихідні дощитиме, температура +9 — +11 градусів, вітер східного та північно-східного напрямку 5−10 метрів за секунду.

Такий прогноз підтвердила синоптикиня Наталя Діденко. Вона уточнила, що після суботи-неділі температура повітря поповзе вниз. А найдовше тепла погода утримається у південній частині та на сході, окрім Харківської області.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, з понеділка, 8 листопада, в Україну прийде холодне повітря із півночі Європи. Атмосферні фронти принесуть дощі. 9−11 листопада можливий мокрий сніг. Температура повітря почне знижуватись.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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