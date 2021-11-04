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Погода

Грудень здивує українців: відомий народний синоптик дав несподіваний прогноз

17:15 4 листопада 2021
Грудень здивує українців: відомий народний синоптик дав несподіваний прогноз

Відомі народні синоптики Володимир Деркач та вже покійний Леонід Горбань розійшлися у прогнозах погоди на грудень 2021 року. Якщо Деркач бачить початок останнього місяця року холодним, але з періодичними «проблисками» тепла, то Горбань попереджав про сильні морози.

«У першій декаді грудня буде холодно, можливі невеликі опади. Ночами — морози, а вдень переважно плюс, хоч і не завжди. Така погода збережеться і на початку другої декади грудня. А ось далі почне тепліти, прийдуть невеликі опади. Тільки 19 грудня спостерігатиметься невелике зниження температури. Кінець грудня здивує денним теплом», — розповів автор оптимістичного прогнозу.

У свою чергу, в останньому прогнозі Горбаня, який пішов із життя 1 жовтня, йдеться, що вже в 20-х числах листопада в Україні слід очікувати справжніх снігопадів.

«Грудень бачу суворим та холодним, з крижаними дощами у першій декаді та невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: із морозами та снігопадами», — прогнозував синоптик. Майбутня зима згідно з його розрахунками, також очікується суворою та сніговою.

Нагадаємо, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла про погоду під Новий рік.

Фото Pixabay

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