Тумани, дощі, штормовий вітер та майже літо: кому пощастить з погодою у вихідні

Синопткиня Наталія Діденко підтвердила свій попередній прогноз погоди на п'ятницю, 5 листопада, та вихідні дні, 6 та 7 листопада.

За її словами, у п'ятницю у більшості областей Укрміни буде тепло — протягом дня середня температура по країні очікується на рівні +12+18 градусів. На заході прохолодніше — до +9+14 градусів, а на півдні значно тепліше — аж до +18+20 градусів.

Опади можливі у західних областях та місцями на півночі країни. На решті території можливі тумани. У східних регіонах очікується сильний вітер, до штормових поривів.

Фото Наталії Діденки.

«У Києві у п'ятницю — майже літо, вдень до +15+17 градусів. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. З суботи-неділі температура повітря поповзе вниз, поступово ставатиме холодніше» , — зазначила синопткиня і додала, що найдовше тепла погода втримається у південній частині та на сході, окрім Харківської області.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» повідомила, що з понеділка, 8 листопада, в Україну прийде холодне повітря з півночі Європи. Атмосферні фронти принесуть дощі, 9−11 листопада можливий мокрий сніг. Потім 12−13 листопада поле високого тиску забезпечить погоду без опадів. Температура поступово почне знижуватися: ночами термометри коливатимуться у межах від 0 до мінус 6 градусів, вдень очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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