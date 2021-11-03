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Погода

До +19 та вітер: синопткиня розповіла про погоду найближчими днями

14:06 3 листопада 2021
Осінній ліс

У четвер, 4 листопада, в Україні буде тепло, як і прогнозували синоптики.

Водночас синопткиня Наталія Діденко попереджає про сильні пориви вітру з півдня та південного сходу на півночі, заході та у багатьох центральних областях України. І додає, що збільшення швидкості вітру лише на 1м/с відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів.

«Дощів у четвер у більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу. Найвища температура повітря очікується у південній частині — чудові +14+19 градусів. Загалом в Україні буде не холодно, +10+15 градусів» , — прогнозує синопткиня.

За її даними, теплою буде і п'ятниця, 5 листопада, а ось у суботу та неділю — 6 та 7 листопада — похолоднішає у північних та західних регіонах.

Фото Наталії Діденко.

«У Києві у четвер дощ не очікується. Буде вітряно і доволі тепло — до +12+14 градусів. У п'ятницю в столиці потеплішає до +16 градусів! А в суботу-неділю кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів униз — буде колюче різке прохолодне повітря» , — повідомляє синоптик і попереджає про майбутні «температурні гойдалки».

Так, у понеділок, 8 листопада, знову потеплішає, а 9−10 листопада — суттєво похолоднішає.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що 5 листопада невеликі опади охоплять західну частину країни, а також Житомирську, Вінницьку, Чернігівську та Київську області.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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