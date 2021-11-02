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Погода

Бережіть горло та голову: відома синопткиня дала пораду українцям на найближчі дні

14:44 2 листопада 2021
Дощ восени

Синопткиня Наталія Діденко попередила українців, що дощі очікуються і у середу, 3 листопада.

Опади, за її словами, будуть періодичними. «У другій половині дня дощі зрушать на Лівобережжя. Відповідно, західна частина, північ, значна частина центру та південний захід звільняться від опадів і атмосферний тиск там підросте» , — пише синопткиня на своїй сторінці у соціальних мережах і додає: «Вітер у середу очікується рвучким, бережіть горло та голову».

Фото Наталії Діденки.

За її прогнозом, температура повітря очікується на рівні +9+13 градусів, на півдні — до +12+16 градусів.

У Києві 3 листопада буде сиро, проте по обіді дощ припиниться. Температура вдень очікується на рівні +12 градусів. Однак день буде вітряним.

«У четвер, 4 листопада, буде хороший день: потеплішає, дощі поїдуть у короткострокове відрядження — скористайтеся цим» , — жартує Наталія Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли про дощі найближчими днями та потепління у п'ятницю, 5 листопада. На півдні країни температура повітря вдень може сягнути +19 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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